D-100 Karayolu'nda tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1'i ağır 9 yaralı

D-100 Karayolu'nda tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1'i ağır 9 yaralıKullanılamaz hale gelen otobüsteki yolculardan birinin hayati tehlikesi sürüyorKaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu'nda yavaşlayan özel halk otobüsüne aynı istikametten gelen tır arakadan çarptı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen otobüs içerisindeki 1'i ağır 9 kişi yaralanırken, D-100 İstanbul
istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, saat 09.00 sularında Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Muhallimköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Adem Karabulut
idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı tır, aynı istikamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Mustafa Yüksel
yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan halk otobüsü demir bariyerlere çarparak durabildi. Feci kazada büyük hasar gören halk otobüsü içerisindeki yolculardan 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldıKazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralılar, otobüs içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen bir kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.D-100'de uzun araç kuyrukları oluştuYaşanan kaza sebebi ile D-100 Karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından kazaya karışan tır ve halk otobüsü olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
15 Kasım 2018 Perşembe 11:03