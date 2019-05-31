D-100 KARAYOLU'NDA YÖN TABELASINDA YAZI SEFERBERLİĞİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, D-100'de metrelerce yükseklikteki yön tabelasına yazılar yazarak kayıplara karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Trafik Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu tabeladaki yazıları sildi.

Bayrampaşa'da D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüler, yön tabelasına yazılmış rakam ve İngilizce kelimelerle yazıları görünce durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi '153 Beyaz Masa' ihbar hattına bildirdi. Çağrı merkezindeki görevliler, olay yerine İBB Trafik Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi. Belediye ekipleri de olayın meydana geldiği güzergahta yol güvenliğini sağladıkatan sonra tabeladaki yazıları silmek için çalışma başlattı. Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması yön tabelasındaki yazılar tek tek silindi. Yön tabelasına kimlerin nasıl çıktığı ve yazı yazdığı ise merak konusu oldu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Olayın meydana geldiği yer

Belediye ekiplerinin önlemi

Belediye ekiplerinin yazıları silme çalışmaları

Trafikten görüntü

Anonslar

Yazıların tamamen silinmesi

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA