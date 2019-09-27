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D-100 karayolunda helikopterli trafik denetimi

100 karayolunda helikopterli trafik denetimiKASTAMONU - Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince havadan denetim yapıldı.

27.09.2019 21:39
D-100 karayolunda helikopterli trafik denetimi
KASTAMONU - Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince havadan denetim yapıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, polis ekipleriyle birlikte trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Samsun-İstanbul Devlet Karayolunda D-100 karayolu üzerinde Kastamonu sınırları içerisinde kalan bölümde oluşturulan trafik uygulama noktalarına Skorsky helikopter ile destek verildi.
Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında ekiplerin, yıl boyunca belirli aralıklarla yaptığı denetimler sayesinde sürücülerin bu denetimler vasıtasıyla kurallara uydukları görüldü. Yapılan denetimlerde jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter vasıtasıyla, 'sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlaller tespit ediliyor. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma ve polis trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanıyor.
Sürücülerin güvenle seyahat etmeleri maksadıyla havadan ve karadan denetimlere önümüzdeki günlerde de devam edileceği öğrenildi.
D-100 karayolunda helikopterli trafik denetimi

Kastamonu, Jandarma, Samsun, Polis, Genel

Kaynak: İHA

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