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D-100 karayolunda kaza: 1 yaralı

Sakarya D-100 karayolu Erenler mevkiinde kamyona arkadan çarpan kamyonette sıkışan yaralı sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

15.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:16D-100 karayolunda kaza: 1 yaralı
D-100 karayolu mevkiinde kamyona arkadan çarpan kamyonette sıkışan yaralı sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 karayolunun İstanbul yönü Bekirpaşa Kavşağı'nda meydana geldi. O.D., idaresindeki 42 FLG 44 plalakalı kamyonet, İ.K., idaresindeki 59 JA 303 idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü O.D., araçta sıkıştı. Kazada yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Erenler, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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