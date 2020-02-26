Haberler » Güncel » D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Haber

D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:20D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
'nın ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda 4 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Sakarya, Erenler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 22:59:02