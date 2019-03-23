D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
DHA D-100 Karayolu
bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.
Kaza Kartal Cevizli
D-100 Karayolu Harem
istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora
Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi. Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi.
Güncel
Kaynak: DHA