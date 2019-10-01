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D-100'ü kilitleyen kaza (1)

100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi.

01.10.2019 08:46D-100'ü kilitleyen kaza (1)
D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.
Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü kamyon Esenyurt'taki Saadetdere Mevkii'ne geldiğinde sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yan yolda ilerleyen kamyonet yön tabelasını devirdikten sonra D-100 karayoluna girerek devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.




Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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