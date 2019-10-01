D-100'ü kilitleyen kaza

D-100 Karayolu'nda Avcılar 'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü Raşit Evelek yönetimindeki 34 YL 2298 plakalı kamyonet, Esenyurt Saadetdere Mevkii'nde sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yön tabelasını çarparak D-100 Karayolu'na devrildi. Devrilen kamyonet sürücüsü Raşit Evelek, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevrede bulunanlar Evelek ile yanındaki bir kişiyi kamyonetten çıkardı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Beylikdüzü yönünde trafik tek şeride düşerken, araçtan dökülen yakıt karayoluna ve hemen yanındaki metrobüs yoluna aktı. Kamyonetin kaldırılması için İETT'nin ağır tonajlı vinci bölgeye sevek edilirken, temizlik ekipleri de yoldaki motorini temizleyerek olası yeni kazanın önüne geçmeye çalıştı. Yan yol ve D-100 Karayolu'nda da kazaya izleyemek için yavaşlayan sürücüler nedeniyle yoğunluk yaklaşık 2 saat sürdü. Araç çekici ile kaldırılırken D-100 Karayolu'nun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza ardından devrilen kamyonetin görüntüleri

-Kamyoneti kaldırma çalışmaları

-Yola akan motorin ve temizleme (Kumlama) çalışmaları

-Metrobüs yolundaki temizleme (kumlama) çalışmaları

-Kurtarıcı çalışmaları

-Karayolundaki yoğunluk görüntüleri

-Görgü tanıklarının anlatımı Sefa Tunçer (Sakallı) ve İbrahim Boz ile röportaj

-Şoförün görüntüleri