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D-100'ü kilitleyen kaza (2)
01.10.2019 11:45
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Kaynak: DHA
13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı
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