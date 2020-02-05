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D-100 üzerindeki üst geçide asansör yapılacak

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidine, asansör imalatı gerçekleştirilecek.

05.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:19D-100 üzerindeki üst geçide asansör yapılacak
'nin ilçesi Mimar Sinan Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidine, asansör imalatı gerçekleştirilecek.

Ulaşımda birçok önemli projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araçların yanı sıra yayaların da trafik içerisinde rahat edebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkii D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidine iki adet asansör imalatı gerçekleştirilecek. Asansör imalatının yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapıldı.

Engelli ve yaşlılar daha rahat geçiş yapabilecek

Trafik içerisinde yayaların da rahat bir şekilde ilerlemesini önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan iki asansör üst geçidin kuzey ve güney ayaklarında olacak. Özellikle engelli ve yaşlıların karşıdan karşıya geçişlerini rahatlatacak olan asansörlerde güvenlik kamera sistemi de bulunacak. Asansör imalatının yapılacağı üst geçit 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmişti.

4 firma ihaleye katıldı

Asansör imalatı için gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. En yüksek teklif 366 bin 901 TL ile Atlas BK İnşaat tarafından verilirken en düşük teklif 257 bin 900 TL ile Ali Sait Aktekin - Aktekin İnşaat tarafından sunuldu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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