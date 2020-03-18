D-300 Karayolunda etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı
Malatya'nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
18.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:31
Malatya'nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri kara yolunun Gümüşlüdere mevkisinde bazı araçlar mahsur kaldı.
Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, burada sürdürülen yol açma çalışmaları nedeniyle D-300 kara yolunu Kayseri istikametine kapattı.
Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri kara yolunun Gümüşlüdere mevkisinde bazı araçlar mahsur kaldı.
Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, burada sürdürülen yol açma çalışmaları nedeniyle D-300 kara yolunu Kayseri istikametine kapattı.
Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA