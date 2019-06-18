18.06.2019 21:26
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D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı

D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi.

D-650 karayolu üzerindeki Sakarya- Bilecik yolu Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolunda su göleti oluştu. Toprak kayması nedeniyle Geyve istikameti ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Geyve, Sakarya, Türkiye, 3. Sayfa

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