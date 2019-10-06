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D-650 karayolunda tır durağa daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı

650 karayolunda tır durağa daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır yolcu durağını altına aldı.

06.10.2019 15:07
D-650 karayolunda tır durağa daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır yolcu durağını altına aldı. İlk bilgilere göre kazada, biri çocuk olmak üzere 2 iki kişinin öldüğü toplamda 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 34 HY 2667 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır yolcu durağını altına aldı. Daha sonrasında tır üst geçide çarparak durabildi. Kaza sonrasında yolcu durağında bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
D-650 karayolunda tır durağa daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı

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Kaynak: İHA

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