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D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi.

21.07.2019 13:04 D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 41 F 7211 plakalı tomruk yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kamyonetteki ağaç tomruklar D-650 karayolunu tamamen kaplayarak yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde verildi. Ekiplerce temizlenen yol daha sonra tamamen ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa

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