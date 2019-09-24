D-8 ülkelerine yönelik UNCTAD çalıştayına TİKA'dan destek

D-8 ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilen UNCTAD çalıştayına TİKA destek verdi.



Gelişen Sekiz Ülkeden (D-8) (Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) gelen kamu görevlilerine, mevcut eski nesil İkili Yatırım Anlaşmalarını (Bilateral Investment Treaties-BITs) günümüzün sürdürülebilir kalkınma iş birliği hedefleri doğrultusunda modernize etmeleri konusunda destek olmak amacıyla D-8, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve TİKA iş birliğinde İstanbul'da "D-8 Ülkelerinde Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Reformu" konulu bir çalıştay düzenlendi.



D-8 ülkelerinden gelen katılımcılar tarafından kendi ülkelerindeki sürdürülebilir kalkınma odaklı BIT reformu ile ilgili farklı politika seçenekleri konusundaki fikirlerin paylaşıldığı ve D-8 ülkelerindeki uluslararası yatırım anlaşmalarının uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tartışıldığı çalıştayda, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato' Ku Jaafar Ku Shaari, yaptığı açılış konuşmasında, çalıştayın gerçekleştirilmesinde desteği olan tüm kuruluşlara ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.



Çalıştayda konuşma yapan UNCTAD Yatırım politikaları yetkilisi Hamed El Kady, mevcut uluslararası yatırım anlaşmalarının çoğunlukla 80'li ve 90'lı yıllarda imzalandığını, genelde yatırımın korunmasına yönelik olduğunu ve sadece bir problem olduğunda gündeme geldiklerini; yatırım anlaşmaları reformu ile devletlerin ve yatırımcıların hak ve yükümlülüklerinin dengelenmesinin hedeflendiğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de bu süreçte dikkate alınmasının elzem olduğunu dile getirdi.



Çalıştayın tavsiye niteliğindeki sonuç bildirgesinde, D-8 ülkelerinin aralarında iş birliği yapmasının ve uluslararası yatırım politikaları ile ilgili konularda koordinasyon halinde olmalarının önemine, UNCTAD'ın, D-8 ülkelerinin daha dengeli ve sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırım politikaları oluşturmalarına yardımcı olma konusundaki merkezi rolüne ve sürdürülebilir kalkınma için yeni nesil yatırım teşviki ve kolaylaştırıcı politikaların geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA