Reklam ve tasarım endüstrilerine ilgi duyan genç tasarımcılara yönelik D&AD New Blood programının bu yılki ödül töreninde, Londra Sanat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Yellow Pencil, Graphite Pencil ve Wood Pencil olmak üzere üç kategoride ödüllendirildi.Londra İletişim Fakültesi'nden Işık Ege Ülgenalp, Sibel Shakir ve Zeos James Green "Vivaldi'nin Four Seasons Eserinin Max Tarafından Yeniden Bestelenmesi (Vivaldi's Four Seasons Recomposed by Max)" isimli projeyle Yellow Pencil ödülünü kazandı.Dünyanın her yerinden reklam ve tasarım konularında öğrencilerin projelerini tanıtmalarına yönelik bir program olan D&AD New Blood'ın bu yılki ödül töreni Temmuz ayında düzenlendi. Sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturduğu jüri üyelerine projelerini sunan öğrenciler arasından Londra İletişim Fakültesi öğrencilerinin üç kategoride ödüllendirildiği törende vakfın kurucusu Paul Drake şu yorumu yaptı:"Bu festival, yeni oluşan yaratıcı projelerle endüstriyi üç günlük konuşmalar, etkinlikler ve Birleşik Krallık'ın en iyi üniversitelerindeki öğrencilerin sergileri ile bir araya getiren mezuniyet törenine benzetilebilir."Işık Ege Ülgenalp, Microsoft'un sanal gerçeklik gözlüğü Microsoft HoloLens piyasaya sürüldüğünden beri söz konusu projeyi düşündüğünü söyledi. Ülgenalp, sanal gerçeklikle bir orkestrayı küçük bir çocuğun yönettiği gösterilen projenin besteci Max Richter'ın sekiz yaşında bir orkestrayı nasıl yönetebileceği fikrinden yola çıkılarak oluşturulduğunu belirtti.Reklamcılık Fakültesi öğrencileri Xiaotian Xiong ve Marion Bloch da, Burger King ürünlerine yönelik sağlık endişelerinin ardından 16-24 yaş grubundaki yeni nesle "Whopper'ın kötü bir besin olmadığını" göstermek amacıyla "Çalışanın Ağıtı (Lament of the Employee)" projeleriyle Graphite Pencil ödülünü kazandılar.Reklamcılık Fakültesi'nden Alice Fortuna da, yine Burger King için sürdürülebilirliğin gezegene, "kalıcı olma hedefine paralel olarak davranılması" fikrinden yola çıkarak oluşturduğu "100 Yıl İçinde (In 100 Years' Time)" projesiyle Wood Pencil ödülünü kazandı.