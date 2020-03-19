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D'S Damat ve Damat Tween'den Kovid-19 açıklaması

D'S Damat ve Damat Tween, Kovid-19 salgınından dolayı Türkiye'deki tüm mağazalarını geçici bir süre için kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

19.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:10
D'S Damat ve Damat Tween'den Kovid-19 açıklaması
D'S Damat ve Damat Tween , Kovid-19 salgınından dolayı Türkiye 'deki tüm mağazalarını geçici bir süre için kapatma kararı aldıklarını duyurdu.
D'S Damat ve Damat Tween tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınından dolayı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek, 19 Mart 2020 tarihi itibari ile tüm Türkiye'deki mağazalarımızı geçici bir süre için kapatma kararı almış bulunuyoruz. Online mağazalarımız damattween.com ve dsdamat.com adreslerimizde hijyen koşullarını dikkate alarak sizlerle 7/24 buluşmaya devam edeceğiz. En kısa sürede birlik ve beraberliğimiz ile bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Tween, Güncel

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