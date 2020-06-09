"D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor"

"D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor"Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, (DHA) D vitamini eksikliği yüksek olarak görülen bölgelerde koronavirüs vakalarında ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

09.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:42
"D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor"
Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, (DHA) D vitamini eksikliği yüksek olarak görülen bölgelerde koronavirüs vakalarında ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. D vitamininin bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış antiviral yani virüslere karşı savaşan etkisine dair çalışmalar olduğunu da söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Alış ayrıca, 'D vitamini aslında mucize vitaminlerden ve birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliğinin yattığı ile ilgili her geçen gün çalışmalar paylaşılıyor' dedi.
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YÜKSELTİYOR"
D vitamininin bağışıklık sistemini yükselten bir vitamin olduğunu söyleyen İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Koronavirüsün D vitamini eksikliği olan hastalar ve bölgelerde daha ağır seyrettiği ile ilgili araştırmalar artıyor. Bizim kendi gözlemimiz de D vitamini eksikliği olan hastalarda biraz daha farklı seyredebileceği yönünde oldu. D vitamininin aslında immün modülatör dediğimiz bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi var. Antiviral etkisine dair çalışmalar da var." dedi.
"D VİTAMİNİ MUCİZE BİR VİTAMİN"
Birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliğinin yattığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Alış, sözlerine şöyle devam etti: "D vitamini aslında mucize vitaminlerden ve birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliğinin yattığı ile ilgili her geçen gün çalışmalar paylaşılıyor. Kalp hastalıklarından, kronik hastalıklara kadar birçok hastalıkta D vitamini eksikliğinin rolü olduğunu görüyoruz. D vitamini eksikliğinde grip, zatürre gibi diğer hastalıklara dair riskin arttığını da gösteren çalışmalar var. Ülke olarak güneşli bir ülke olmamıza rağmen D vitamininden yeterince faydalanamayabiliyoruz. Çok fazla D vitamini eksikliği görüyoruz. İlk başta takviyelerden önce güneşten D vitaminini doğal bir şekilde almalıyız. Bunun için güneşin dik geldiği öğle saatlerinde güneşlenmeliyiz. Yaz için sabah 11.00 ile 15.00 arası, 10 dakikadan az olmamak kaydıyla, cam arkasından değil de direk güneşin kendisi ile temas ederek, güneş koruyucu, losyon sürmeden D vitamini alabiliriz. Eğer eksiklik varsa hekim kontrolünde dışardan vitamin takviyesi şeklinde alınmasında fayda var."
"DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI"
D vitamininin asıl kaynağının güneş olduğunu ancak takviye olarak da vitaminin alınabileceğini belirterek vitaminin öncelikle güneşten alınmasının daha faydalı olacağını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Alış, "Kişiler kendi isteğine göre 'Ben gidip bir kaç şişe D vitamini içeyim' diyerek kullanmamalı. Mümkünse önce D vitamini seviyesi ölçülmeli, doğal yoldan almaya çalışmalı, bir doktor kontrolünde vitamin kullanılması gerekiyor" dedi.
ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Geçtiğimiz ay yayınlanan, ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, koronavirüs kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Vadim Backman, çalışmayı anlatarak "Analizimiz, Covid-19'a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor" derken konu ile ilgili birçok farklı araştırma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
’D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor’

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, DHA, Sağlık, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Davutoğlu’ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Haberler››Sağlık››'D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor' - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

12:19: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Süheyla Küçük için taziye mesajı - Haberler 12:16: Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler 12:16: Pandemi sonrası tabiat parkına ilk tatilciler geldi - Haberler 12:15: Hırsızlık ve yağma suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler 12:15: Son dakika haber! Ürgüp'te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi - Haberler 11:29: Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü - Haberler 11:21: ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim - Haberler 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı 09:31: Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit 08:22: Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor