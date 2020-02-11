Haberler » Yaşam » D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar - Haberler

D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar

Bilecik Belediye Başkanlığı 2 çalışanı İstanbul'da düzenlenen eğitimle D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar.

11.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:44D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar
Belediye Başkanlığı 2 çalışanı 'da düzenlenen eğitimle D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar.

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim ile D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazanan Mimar İrem Çiçek ve İnşaat Mühendisi Osman Sevindik Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti. D1 Temel Bina Akustiği sertifikası almayı hak kazanan ikiliyi tebrik eden Başkan Şahin, "Kendilerine çalışmalarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Semih Şahin, İstanbul, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 16:05:14