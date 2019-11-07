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D100'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

07.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:02 D100'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Metin İ. yönetimindeki 41 ADM 758 plakalı otomobil ile Adem G. yönetimindeki 41 PJ 600 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Adem G. idaresindeki otomobil demir bariyerlere çarptı. Kazada Adem G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Adem G., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Adem G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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