D100'deki Feci Kazada Ağır Yaralanan Kadın Öldü

15 Kasım 2018 Perşembe 13:36



15 Kasım 2018 Perşembe 13:36

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolunda yavaşlayan özel halk otobüsüne tırı arakadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, saat 09.00 sularında Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Muhallimköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Adem karabulut idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı tır, aynı istikamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Mustafa Yüksel yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan halk otobüsü demir bariyerlere çarparak durabildi. Feci kazada büyük hasar gören halk otobüsü içerisindeki yolculardan Necla Yıldız ve ismi öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Necla Yıldız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ