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D100 karayolunda korkutan kaza

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D100 karayolunda kamyonun emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi.

28.08.2019 20:15 D100 karayolunda korkutan kaza
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D100 karayolunda kamyonun emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Serdivan ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu üzerinde Adapazarı istikametinden Kocaeli istikametine seyir halinde olan Raif K.'nin kullandığı 34 KA 7606 plakalı kamyon, emniyet şeridinde park halinde duran Muharrem K. idaresindeki 77 DV 258 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında her iki araçta da çarpışmanın etkisiyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaralanın olmadığı kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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