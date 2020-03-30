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D300 kara yolu Ankara-İzmir güzergahında koronavirüs denetimi

Polis ekiplerin kent girişinde araçları durdurması İlçe otobüsünde polislerin vatandaşlara uyarıda bulunması İlçe otobüsünde sağlık ekibince yolcuların ateşinin ölçülmesi Polis ekiplerin otomobil sürücülerine kente neden geldiği sorulması Sağlık ekiplerince sürücülerin ve yolcuların...

30.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:06
Polis ekiplerin kent girişinde araçları durdurması
İlçe otobüsünde polislerin vatandaşlara uyarıda bulunması
İlçe otobüsünde sağlık ekibince yolcuların ateşinin ölçülmesi
Polis ekiplerin otomobil sürücülerine kente neden geldiği sorulması
Sağlık ekiplerince sürücülerin ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi
Sürücüler Sami Akyol ve Mahmut Zorpuzan ile röportaj UŞAK - Uşak'ta D300 kara yolu Ankara- İzmir güzergahında İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, kent girişindeki kontrol noktalarında ateş ölçer ile uygulama yaptı.
Ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapan polis ekipleri, vatandaşlara nereden hangi amaçla kente geldiğini sordu.
Afyonkarahisar'dan Uşağa gelen Sami Akyol, uygulamaları iyi ve yerinde bulduğunu belirterek, "Millet olarak sağduyulu olup kurallara uyarsak bu illetten en kısa sürede Allah'ın izniyle kurtulacağımızı düşünüyorum." dedi.
Sağlık sektöründe çalıştığını ve işi gereği sürekli Ege Bölgesi'ni gezdiğini anlatan Mahmut Zorpuzan da "Polis ekiplerimiz çok iyi önlemler almışlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. İşim gereği Ege Bölgesi'ni dolaşıyorum bütün illerimiz bu şekilde kontroller var. Koronavirüsten korunmak için bu şekilde mücadele edeceğiz. Ben de elimden geldiğimce dikkat ediyorum" diye konuştu.
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D300 kara yolu Ankara-İzmir güzergahında koronavirüs denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, İzmir, Polis, Güncel

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D300 kara yolu Ankara-İzmir güzergahında koronavirüs denetimi
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