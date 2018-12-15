Da Costa'nın Yokluğunda Defansta Mahmut Tekdemir

Medipol Başakşehir
'de bu akşam oynanacak Galatasaray
karşılaşmasında kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek olan da Costa'nın yerine savunma hattında Mahmut Tekdemir
görev yapacak.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerde da Costa, kırmızı kart cezasından dolayı bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı
da Faslı futbolcunun yerine defansta Mahmut Tekdemir'e yer verdi. Emre Belözoğlu
ise Mahmut'un yokluğunda İrfan Can
Kahveci ile ön liberoda görev yapacak.
M.Başakşehir'in Galatasaray maçı 11'i şu şekilde:
" Mert Günok
, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre Belözoğlu, Visca, Napoleoni, Mossoro, Bajic." - İSTANBUL
Başakşehir,Galatasaray,Mahmut Tekdemir
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:46