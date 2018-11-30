Da Vinci Televizyon Kanalı İlk Çocuk Tv Stüdyosunu Kidzania'da Açtı

Dünya'nın önde gelen bilim odaklı TV kanallarından Da Vinci, çocukların bilim ve teknolojiyle yakından tanışması için ilk çocuk TV stüdyosunu Çocuklar Ülkesi KidZania'da açtı. KidZania Da Vinci Televizyon Stüdyosu'nda küçük eller yine büyük işler başaracak. Çocuklar doya doya eğlenirken öğrenecek; sosyal yeteneklerini geliştirirken, teknoloji ve bilimi sevecek.

KidZania Da Vinci TV Stüdyosu'nda çocuklar kameraman, sesçi, yönetmen veya sunucu olarak televizyonculuk mesleğini deneyimleyecek. Televizyon stüdyosunda yer alan cihazları tanıyan, programcılığın tarihi ve inceliklerini öğrenen çocuklar, Nicolas Tesla'nın hayatını ve buluşlarını izledikten sonra Tesla'nın Elektrikli Arabasının yapımını programlaştırarak filme çekecek vebugün birçok sanayide kullanılan alternatif akımı (AC) tasarımını öğrenecek.

Kidzania İstanbul'da gerçekleşen şenlikli açılışta konuşma yapan Da Vinci Televizyon Kanalı CEO'su Ferdinand Habsburg, "İlk çocuk TV stüdyomuzu KidZania İstanbul gibi çocuklar için paha biçilmez bir eğlence ve eğitim merkezinde açmış olmaktan çok mutluyuz," dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimizi geleceği daha iyi bir şekilde inşa etmek ve tasarlamaktan sorumlu bir televizyon kanalı olarak görüyor ve KidZania ile iş birliğimizi bu anlamda çok önemsiyoruz. Günümüzde en büyük mücadeleyi teknolojinin doğru kullanımı ve eğitimde veriyoruz. Çocuklarımıza makinalarla ya da yeni teknolojilerle rekabet etmeyi öğretemeyiz ancak değerlerini korumayı, inançlı olmayı, özgür düşünceyi, takım çalışmasını, başkalarını önemsemeyi, müzik ve sanat gibi eşsiz şeylerin önemini öğretebiliriz."

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur ise 19 ülkede 24 şehirde bulunan ve dünyanın dört bir tarafında yeni parklar açmayı sürdüren KidZania ile 90'dan fazla ülkede, 18 farklı yerel dilde yayınlanan Da Vinci Televizyon Kanalı'nın iş birliğinin global bir imza olduğuna değindi. "Da Vinci, tv ve mobil platformları bir eğitim aracı olarak kullanarak öğrenmeyi ailenin tüm bireyleri için heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Eğlenirken öğrenme (Edutainment) ekolünün yaratıcısı KidZania ile ortak paydada buluşan Da Vinci Televizyon Kanalı, KidZania Da Vinci TV Stüdyosu'nda çocuklara yeni ilgi alanları kazandırmanın yanı sıra yeteneklerini keşfetme fırsatı da sunuyor. Bu bizim çocuklara daha önce bilmediklerini deneyimlemelerini sağlayarak ilham verme ve ufuklarını açma misyonumuzla son derece örtüşüyor. Kendini sorumlu bir eğitim mecrası olarak tanımlayan Da Vinci Televizyon Kanalı, şaşırtıcı bilimsel fikirlerin anlaşılabilmesini sağlayan eğitici programlarıyla çocuklara ek beceriler kazandırırken düşünme yeteneklerini geliştirerek KidZania'nın eğitim anlayışını destekliyor."