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Van'da 1 mahalle daha karantinaya alındıVAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Öveçli Mahallesi, İstanbul'dan gelen 1 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alındı.

15.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:26
DA YURT BÜLTENİ - 17

Van'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Öveçli Mahallesi, İstanbul'dan gelen 1 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin, mahallede bulunan 30 kişi ile de temas ettiği belirlendi.

Van'ın Gürpınar İlçesi Öveçli Mahallesi'ne İstanbul'dan gelen kişide koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temas çevresini inceleyerek, hikayesini oluşturdu. İstanbul'dan gelen kişinin mahallede bulunan 30 kişi ile temas ettiği tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık 90 haneli Öveçli Mahallesi'nin bunun üzerine karantinaya alınmasına karar verdi. Önlemler kapsamında mahallede 14 gün boyunca karantina uygulanacak. Karantina kapsamında mahalleye giriş-çıkışlar da yasaklandı.

Bu arada Van'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, pozitif çıkan vaka sayısı ise 80'e yükseldi.  Tedavi görüp iyileşen hasta sayısı 15, tedbir amaçlı evinde karantina altında tutulan vatandaşların sayısı ise 21 bin oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van),

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Seda Sayan'dan koronavirüs paylaşımı: 'Evde kal Muğla'

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki yazlığında kendini izole eden ünlü şarkıcı Seda Sayan,  koronavirüs salgınına dikkat çekmek için 'Sağlığımız için evde kal Muğla, evde kal Milas' çağrısı yaptı. Sayan'ın 8 saniyelik videosu Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Milas'ın dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ören'den bir süre önce ev ve restoran satın alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, mesaj gönderdi. Muğlalılar için bir video paylaşan Sayan, "Sağlımız için evde kal Muğla, evde Milas" dedi. Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video yüzlerce kişi tarafından izledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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