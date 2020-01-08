Haberler » Güncel » Dacia'da ocak fırsatı - Haber

Dacia'da ocak fırsatı

Dacia, ocak ayında müşterilerine Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı sunuyor.

08.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:00 Dacia'da ocak fırsatı
, ocak ayında müşterilerine Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Dacia açıklamasına göre, kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerde 24 bin TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut.

Belirtilen tüm finansman kampanyalarının sadece Maxxi Koruma satın alındığı takdirde geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olan kampanyada, ocak ayında Dacia Dokker 83 bin 150 TL'den, Sandero 84 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 110 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca ocak ayında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100 bin TL'ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları bulunuyor.
Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.

Dacia, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34   Adana'da dolandırıcılık şüphelisi polisin sahte ilanıyla yakalandı - Haber
10:34   Hac kurası yarın çekilecek - Haber
10:33   Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor - Haber
10:28   Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor - Haber
10:27   Çekerek lavanta ile kalkınacak - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:35:40