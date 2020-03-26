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"Dadaş Kaşif" korona virüse dikkat çekti

"Dadaş Kaşif" korona virüse dikkat çekti Korona virüsten korunmak için "Dut pekmezi ve kar yiyin" tavsiyesinde bulundu Erzurum'da yaptığı buluşlarla 'Dadaş Kaşif' olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı, korona virüse dikkat çekti.

26.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:49
"Dadaş Kaşif" korona virüse dikkat çekti
Korona virüsten korunmak için "Dut pekmezi ve kar yiyin" tavsiyesinde bulundu
ERZURUM - Erzurum 'da yaptığı buluşlarla 'Dadaş Kaşif' olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı, korona virüse dikkat çekti. Beyaz tulum giyip, maske takarak Erzurum sokaklarında dolayan Taşbaşı, virüsten korunmak için "Dut pekmezi ve kar yiyin" tavsiyesinde bulundu.
Virüs logosunu tulumun üzerine yaptırarak Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan "Dadaş Kaşif", virüse yakalananların dağdan getirecekleri karla veya saf yağmur suyuyla dut pekmezini karıştırarak yemeleri halinde virüslerin öldürüleceğini savundu.
Taşbaşı, virüse dikkat çekmek için caddelerde bir süre dolaştı. Bu sırada elinde dut yiyen bir vatandaş ise dutun virüse karşı koruyucu olacağını belirterek bu süreçte dut yediklerini belirtti. ’Dadaş Kaşif’ korona virüse dikkat çekti

Kaynak: İHA

Etiketler: Ebubekir Taşbaşı, Erzurum, Genel

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"Dadaş Kaşif" korona virüse dikkat çekti

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