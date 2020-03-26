Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Dadaş Mucit' korona virüse dikkat çekti - Haberler

"Dadaş Mucit" korona virüse dikkat çekti

Erzurum'da yaptığı buluşlarla 'Dadaş Mucit' olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı, korona virüse dikkat çekti.

26.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:00
Erzurum 'da yaptığı buluşlarla 'Dadaş Mucit' olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı, korona virüse dikkat çekti. Beyaz tulum giyip, maske takarak Erzurum sokaklarında dolayan Taşbaşı, virüsten korunmak için "Dut pekmezi ve kar yiyin" tavsiyesinde bulundu.

Virüs logosunu tulumun üzerine yaptırarak Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan "Dadaş Mucit", virüse yakalananların dağdan getirecekleri karla veya saf yağmur suyuyla dut pekmezini karıştırarak yemeleri halinde virüslerin öldürüleceğini savundu.

Taşbaşı, virüse dikkat çekmek için caddelerde bir süre dolaştı. Bu sırada elinde dut yiyen bir vatandaş ise dutun virüse karşı koruyucu olacağını belirterek bu süreçte dut yediklerini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Ebubekir Taşbaşı, Erzurum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:34: ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI - Haber 10:33: İzmit Belediyesi Akmeşe ve çevre köyleri dezenfekte ediyor - Haber 10:32: Şuhutlu 2 öğretmenden "Evde Kal" çağrısına klipli destek - Haber 10:32: Simav'da 'Alo Vefa Sosyal Destek' hattı - Haber 10:32: Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber