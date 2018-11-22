22 Kasım 2018, 12:35
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Dadaş Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi Etkinliği

Dadaş Ortaokulu

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu,Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu,Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında okulun bulunduğu mahalle halkının, öğrenci velilerinin ve öğrencilerin Peygamber Efendimizin ahlakını öğrenip örnek alabilmeleri adına " 222 Soru ve 222 Cevapla Peygamberimiz" konulu ödüllü bir yarışma gerçekleştirildi.

Yediden yetmişe birçok kişinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenci ve velilerin ödüllendirildiği programa katılım yoğun oldu. - ERZURUM Yakutiye,Erzurum
22 Kasım 2018 Perşembe 12:35