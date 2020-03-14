Dadaşlar'da Akhisar mesaisi
TFF 1.Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor, Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
14.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:14
TFF 1.Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor, Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmana Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde düz koşu, dar alanda 5-2 ve taktiksel ağırlıklı olarak çalışan mavi-beyazlılar, hava yoluyla İzmir'e geçerek Manisa'da kampa girdi.
Yakın takipçisi Akhisarspor ile önemli karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.
Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı, BB Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, kulüp tesislerini ziyaret ederek, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile teknik kadro, oyunculara başarı dileklerini iletti.
Başkan Sekmen, "Birlikte daha kuvvetli ve güçlüyüz. Bu kadim şehrimizde inşallah arzu ettiğimiz şampiyonluğu yeniden bir kez daha hep birlikte yaşamak istiyoruz. Siz değerli kardeşlerime üstün başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM
Antrenmana Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde düz koşu, dar alanda 5-2 ve taktiksel ağırlıklı olarak çalışan mavi-beyazlılar, hava yoluyla İzmir'e geçerek Manisa'da kampa girdi.
Yakın takipçisi Akhisarspor ile önemli karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.
Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı, BB Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, kulüp tesislerini ziyaret ederek, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile teknik kadro, oyunculara başarı dileklerini iletti.
Başkan Sekmen, "Birlikte daha kuvvetli ve güçlüyüz. Bu kadim şehrimizde inşallah arzu ettiğimiz şampiyonluğu yeniden bir kez daha hep birlikte yaşamak istiyoruz. Siz değerli kardeşlerime üstün başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Özdilek, Spor
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