Dadaşların Diyarı Erzurum'da 16 Günde 85 Bin Kişiye İftar İkramı

Erzurum
'da 3 ayrı noktada Büyükşehir Belediyesince kurulan iftar çadırlarında, 16 günde 85 bin kişiye iftar yemeği verildi.
Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayının başından beri belediyenin iftar sofralarının şimdiye kadar 85 bin kişiyi ağırladığı belirtildi.
Belediyenin şehir merkezinde 3 ayrı noktada kurduğu iftar çadırlarının dışında ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere de yemek ulaştırdığı belirtilen açıklamada, belediyenin her gün bir ilçede iftar sofrası kurup Ramazan coşkusu ve geleneğini on binlerle kişiyle paylaştığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, "Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Erzurum'da kurulan iftar çadırları hem hoş bir gelenek hem de sosyal dayanışmaya verilebilecek en güzel örnektir. Hamdolsun, Ramazan ayının başından bugüne kadar sofralarımıza tam 85 bin kişiyi konuk ettik. Allah şen etsin, sofralarımızdan bereket eksik olmasın". ifadelerini kullandı.
Sekmen, iftar çadırlarında bugüne kadar on binlerce insanın iftar coşkusu yaşadığını belirterek, iftar yemeğiulaştırılan ihtiyaç sahibi ailelerin dışında yurtlarda barınan öğrencileri de düşündüklerini dile getirdi.
16 günde 85 bin kişiye iftar yemeği ikramı
Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarındaki günlük yemek dağıtımının 5 bin 400 dolayında olduğunu ve 16 gün boyunca 85 bin kişiyi konuk ettiklerini kaydeden Sekmen, şöyle devam etti:
"Aziziye
Parkında her gün yaklaşık 2400 kişiye iftar veriyoruz. Narmanlı Camii iftar çadırımızda 800, Mevlana
Vadisi çadırımızda ise her gün 400 kişiyi ağırlıyoruz. Bunlara ek olarak iftar saatinde görev başında olan yaklaşık 800 kamu çalışanımıza ve ihtiyaç sahibi ailelerimizle öğrencilerimize de yemek ulaştırıyoruz. Yemeklerini gelip noktalarımızdan alan ailelerimiz olduğu gibi, evlerine sıcak aşlarını bizim ulaştırdığımız aileler de var. Ayrıca Ramazan etkinlikleri
kapsamında her gün bir ilçemizde iftar sofrası kuruyor ve ortalama 750 kişiye iftar yemeği veriyoruz."
Mehmet Sekmen
, Erzurum
, Güncel
Kaynak: AA