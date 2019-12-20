Haberler » Güncel » Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı - Haber

Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı

Daday Kaymakamlığı tarafından Dereköyünde bulunan ve şuan kapalı olan Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulunun bulunduğu yere yapılması planlanan Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinin yapımı için teknik toplantı yapıldı.

20.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:18 Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı
Kaymakamlığı tarafından Dereköyünde bulunan ve şuan kapalı olan Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulunun bulunduğu yere yapılması planlanan Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinin yapımı için teknik toplantı yapıldı.

Daday Kaymakamı Kemal başkanlığında Konağı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen teknik toplantıda proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Mimarı Aynur Uzuner , İnşaat Mühendisi Seyfettin Bilgin, Makine Mühendisi Akın Bahçeci, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerim Akpınar, İhale Komisyonu Görevlileri İnşaat Teknikeri Mehmet Yazıcı, Elektrik Teknikeri Ömer Latif Karagözoğlu ve Birlik Müdürü Vekili Bahattin Tiftik'in de hazır bulunduğu toplantıda Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisinin yapımının takibi ve kontrollüğünü yapacak olan İl Özel İdaresi Teknik Ekibinden oluşan heyet projeyi inceledi. Projede belirlenen eksik ve hataların giderilerek toplantının ileri bir tarihte tekrar yapılmasına karar verildi.

Projenin model bir proje niteliği kazanması için projeye yönelik teknik eksik ve aksaklıkların giderilerek bir an önce ihale ilanına çıkılması hususunda talimat veren Kaymakam Kemal Balaban, projenin en kısa zamanda bitirilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını bildirdi. - KASTAMONU

Akpınar, Hükümet, Balaban, Daday, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:41   Avukatı duruşmadan çıkaran hakim hakkında HSK'ya şikayet - Haber
15:41   Hogan görüşmesinde 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' vurgusu - Haber
15:40   Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Haber
15:36   Iraklı Şii merciden "Erken seçim" çağrısı - Haber
15:35   Başkan Söğüt, "Esnafımız ile birlikte hareket ediyoruz" - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 15:42:51