Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Daday'da giriş çıkışlarda denetimler başladı

Daday'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri sağlık personelleriyle birlikte ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı.

27.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:30
Daday'da giriş çıkışlarda denetimler başladı
Daday 'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri sağlık personelleriyle birlikte ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı.

Daday İlçe Emniyet Amirliği ve Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Daday'da şu ana kadar tespit edilmiş vaka olmamasına rağmen ilçe girişlerinde kontroller arttırıldı.

Giriş çıkışta herkesin ateşi ölçülüyor

Bu kapsamda Daday Kaymakamı Kemal Balaban'ın talimatlarıyla Daday İlçe Emniyet Amirliği ve Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, Daday-Kastamonu, Daday-Araç ve Daday-Azdavay karayolunda kurdukları uygulama noktasında araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Daday, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Daday'da giriş çıkışlarda denetimler başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Haber 15:17: Kağıthane'de taksi şoförlerinin ateşi ölçüldü - Haber 15:17: 86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu, belediye ekipleri telefonla görüştürdü - Haber 15:16: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 15:16: Şahinbey'de koronaya karşı zeytin yağlı sabun dağıtıldı - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber