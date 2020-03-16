Daday'da İlçe Emniyet Amirliğinde yangın tatbikatı yapıldı
Daday İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde bulunan polisler için yangın tatbikatı yapıldı.
16.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:41
Daday İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde bulunan polisler için yangın tatbikatı yapıldı.
Daday İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği binanın bahçesinde yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdüler. Yapılan tatbikat, afet bilinci, yangın söndürücü kullanımı, yangına müdahale şekilleri, bina güvenliği konularındaki uygulamalı bilgilendirmeler ile başarılı bir şekilde son buldu. - KASTAMONU
Daday İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği binanın bahçesinde yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdüler. Yapılan tatbikat, afet bilinci, yangın söndürücü kullanımı, yangına müdahale şekilleri, bina güvenliği konularındaki uygulamalı bilgilendirmeler ile başarılı bir şekilde son buldu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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