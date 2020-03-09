Daday'da kadınlara meme kanseri taraması yapıldı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.
09.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:27
Kastamonu 'nun Daday ilçesinde kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.
Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekiplerince, kadınlara yönelik meme kanseri taraması gerçekleştirildi. Daday Toplum Sağlığı Merkezi tarafından meme kanserine dikkat çekilmesi için "Biz Meme Kanseri Taramalarımızı Yaptırdık, ya Siz? Eğer Yaptırmadıysanız Sizleri de Toplum Sağlığı Merkezlerine Bekliyoruz" sloganıyla başlatılan çalışma ile Daday Hükümet Konağı önünde toplanan yaklaşık 25 kadın, Daday Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen araçla KETEM'e götürüldü. Burada taramaları yapılan kadınlar ardından ilçeye tekrar geri döndüler. - KASTAMONU
Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekiplerince, kadınlara yönelik meme kanseri taraması gerçekleştirildi. Daday Toplum Sağlığı Merkezi tarafından meme kanserine dikkat çekilmesi için "Biz Meme Kanseri Taramalarımızı Yaptırdık, ya Siz? Eğer Yaptırmadıysanız Sizleri de Toplum Sağlığı Merkezlerine Bekliyoruz" sloganıyla başlatılan çalışma ile Daday Hükümet Konağı önünde toplanan yaklaşık 25 kadın, Daday Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen araçla KETEM'e götürüldü. Burada taramaları yapılan kadınlar ardından ilçeye tekrar geri döndüler. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Daday'da kadınlara meme kanseri taraması yapıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi