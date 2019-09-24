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Daday'da okullar bölgesine kapalı spor salonu yapılacak

Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

24.09.2019 11:39Daday'da okullar bölgesine kapalı spor salonu yapılacak
Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kemal Balaban, Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile ilçede okullar bölgesi olarak bilinen Çok Programlı Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Miralay Halit Bey İlköğretim Okulu ve 125. Yıl Anaokulu öğrencilerinin yararlanabileceği çok amaçlı kapalı spor salonu yapılması hususunda talepte bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, söz konusu talebin yerine getirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, gerçekleştirilen nazik ziyaretten dolayı Kaymakam Balaban'a teşekkür etti. Ziyaret sonunda Kaymakam Kemal Balaban tarafından Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a içinde yöresel ürünlerin yer aldığı hediye sepeti sunuldu. - KASTAMONU

Balaban, Selim, Daday, Spor

Kaynak: İHA

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