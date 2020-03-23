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Daday'da polis ekiplerinden anonslu 'evde kal' uyarısı

Daday İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Daday'da 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarmak için ekip otosuyla anons ederek evde kalın çağrısında bulundu.

23.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:08
Daday'da polis ekiplerinden anonslu 'evde kal' uyarısı
Daday İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Daday'da 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarmak için ekip otosuyla anons ederek evde kalın çağrısında bulundu.

Daday'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler ile bir arada bulunan gruplara yönelik uyarılarda bulundu.

Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, korona virüsün yayılmasını engellemek için cadde, sokak alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Halkın yoğun olduğu bölgelerde polis araçlarından megafonla, "Değerli hemşerilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokaklara çıkmayalım. 155 Polis İmdat sağlıklı günler diler" şeklinde anonslar yaptı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Daday, Güncel

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