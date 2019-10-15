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DADDralli yelkencileri Kumluca'dan ayrıldı

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDralli) Yelkenciler Kulübü üyesi grup, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 3 günlük ziyaret programını sonrası kentten ayrıldı.

15.10.2019 19:36DADDralli yelkencileri Kumluca'dan ayrıldı
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDralli) Yelkenciler Kulübü üyesi grup, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 3 günlük ziyaret programını sonrası kentten ayrıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinden 1 Eylül'de Akdeniz'e açılan DADDralli üyesi 43 yelkenci, son olarak geldikleri Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç gün süreyle konakladı.
Avrupa Hareket Haftası kapsamında Kumluca açıklarında "Sevgi çemberi" oluşturan yelkencilere ilçe sakinleri de ilgi gösterdi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da bir araya geldiği yelkencilere ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.
Yelkenciler daha sonra Finike Limanına demirledi.

Antalya, Kumluca, Eylül, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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