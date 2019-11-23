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DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi

Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda Suriye uyruklu DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlının da arasında yer aldığı 14 DAEŞ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. Ele geçirilen dijital materyallerde 81 ülkeden DAEŞ'e katılan 3 bin 846 kişinin isminin yer aldığı belirlendi.

23.11.2019 00:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:09

'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde uyruklu DAEŞ şüphelisi yakalandı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden DAEŞ'e katılım yapanların listesi bulundu. Emniyet güçlerince incelenen verilerde, listede 81 ülkeden 3 bin 846 kişinin isimlerinin yer aldığı belirlendi.

EN ÇOK KATILIM SUUDİ ARABİSTAN'DAN

Listeye göre, örgüte en çok katılımın 700'e yakın kişiyle Suudi Arabistan'dan olduğu, bu ülkeyi yaklaşık 650 kişiyle Tunus ve 400'e yakın kişiyle Fas'ın izlediği tespit edildi, aralarında Almanya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerinden de 300'den fazla kişinin katılımı saptandı.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Finlandiya gibi ülkelerden katılımların da listelendiği verilerdeki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 DAEŞ şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeli zanlının da arasında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı, 10 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi

Mersin, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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