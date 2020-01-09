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Dağ 2 filmi konusu nedir? Dağ 2 oyuncuları ve Dağ 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dağ 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dağ 2 konusu, Dağ 2 özeti ve Dağ 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dağ 2 filminin detayları…

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:49

İzleyenleri ekrana bağlayan Dağ 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dağ 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Dağ 2 konusu nedir, Dağ 2 oyuncuları kimler ve Dağ 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Devam filmi olmakla birlikte izleyicilerine bağımsız bir hikâyeyi konu eden Dağ 2'de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin, "Fırtına Getiren"in öyküsü anlatılıyor. İki can dostu Oğuz ve Bekir'in ilk saha görevine gittikleri Irak'ta 7 bordobereli ölümle dans ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destekleriyle, gerçek silahların yanı sıra ordunun helikopter ve uçaklarının da kullanıldığı Dağ 2, gerçek silah ve ordu ekipmanlarının kullanıldığı ilk ve tek Türk filmi oldu. Filmde ayrıca TSK'da görev yapan gerçek askerler de rol aldı.

DAĞ 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Dağ 2 Yönetmen: Alper Çağlar

Dağ 2 Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş

Dağ 2 Tür: Drama, Savaş

Dağ 2 Yapım Yılı: 2016 (92 dk)

Dağ 2 Vizyon Tarihi: 4 Kasım 2016 Cuma

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