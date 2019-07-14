14.07.2019 12:45
Haberler» Güncel» Haber

Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi

Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendiADANA - Adana'nın Feke ilçesinde dağ ceylanı kesim yapan orman işçilerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi
ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde dağ ceylanı kesim yapan orman işçilerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri ormanlık alanda yalnız başına otlayan yabani bir ceylan gördü. Orman kesim işçilerinden birisi ormanlık alanda otlayan ceylanı cep telefonuna saniye saniye kaydetti.
Ormanlık alanda otlayan ceylanın, işçileri fark ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı kaydedildi. Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
Adana, Feke, İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:28   Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş (2)
18:28   DHA DIŞ - KKTC'de hayatını kaybeden 4 kişilik aile toprağa verildi
18:27   11. Cumhurbaşkanı Gül, cenaze törenine katıldı
18:25   İzmirliler yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı
18:25   ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti - KUZEY
18:25   Refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
18:24   İZMİR Hapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştu