Haberler» Güncel» Haber

Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda inceleme

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda incelemelerde bulundu.

31.07.2019 17:35
Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda inceleme
Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda incelemelerde bulundu.
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gazella gazella türü dağ ceylanlarının ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.
Hatay'ın, tabiat varlıkları bakımından en zengin flora ve faunaya sahip illerden biri olduğunu belirten Yayman "Bitki çeşitliliği ve hayvan çeşitliliği Hatay'ı Türkiye'nin nadir illerinden biri haline getiriyor. Hatay'ın tabiatını korumak bizim için çok önemlidir. Aşık Veysel'in dediği gibi 'benim sadık yarim, kara topraktır' anlayışıyla tabiatı ve toprağı koruma altına almamız gerekli. Bununla ilgili de halkımızı bilinçlendirmemiz lazım." dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar ise istasyon hakkında yetkililere bilgi verdi.
Toplam 757 dağ ceylanının bölgede bulunduğunu kaydeden Çağlar, bu türlerin 14 kilometrelik alanda yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Hüseyin Yayman, Milletvekili, AK Parti, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00   ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım
23:57   ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
23:56   Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı
23:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   BM raportörlerinden AA foto muhabiri için İsrail'e çağrı
23:54   İspanya'da Burger King'in çalışanlarına uyguladığı sakal yasağı kaldırıldı