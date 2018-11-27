Dağ İlçelerinde Konforlu Ulaşım

Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında dağ ilçelerinden Orhaneli'nde de sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşıma konfor, yollara kalite geldi. Orhaneli'nin Söğüt Mahallesi'nde 1 kilometre, Yakuplar'da 2 kilometre, Karesi - Firuz bağlantı yolunda 2,7 kilometre ve Kusumlar Mahallesi'nde de 3 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlanırken, Gümüşpınar Mahallesi'nde ise 3,5 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı.

SEZON VERİMLİ GEÇTİ

Özellikle dağ ilçelerinde kış bastırmadan ulaşım yatırımlarını tamamlayan hedefleyen ve oldukça verimli bir asfalt sezonu geçiren Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesinde de Karaca İshaklar Mahallesi bağlantı yolunun 3,5 kilometrelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Yine Harmancık'ta Balatdanişment Mahallesi'nde 2 kilometre sıcak asfalt ve Kışmanlar, Akpınar, Gedikören ve Kocapınar'da 24 kilometre sathi kaplama yapıldı.

Keles İlçesinde Kozluöreren, Kıranışıklar mezarlık yolu ve mahalle içi, Uzunöz Kıranışıklar arası, Turanköy, Davutlar, Harmandemirci ve Dedeler'de yaklaşık 20 kilometre sathi kaplama işi bitirildi.

Büyükorhan ilçesinde ise yol çalışmaları kapsamında Aktaş, Pınarköy, Çeribaşı, Hacıahmetler, Kayapa, Balaban, Yenice, Burunca ve Sarnıç'ta 16 kilometre sathi kaplama ve 13 kilometre de sıcak asfalt kaplama yapıldı.

HEDEFE ULAŞIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece kent merkezinde değil 17 ilçede de ulaşım yatırımlarına öncelik verdiklerini hatırlatarak, asfalt sezonu başında belirledikleri hedefe adım adım ilerlediklerini söyledi. Dağ ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'nın her köşesine ulaşımın daha kolay olması için tüm ekiplerimizle, ilçelerimizde de yol yapım ve bakım faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz" diye konuştu.