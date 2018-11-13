Dağ Kafes İçine Alınıyor

Erzurum-Trabzon karayolunun Gümüşhane şehir geçişinde yer alan dağ yamacı tel kafesle örtülüyor.

Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen çalışma kapsamında yüklenici firma uzman ekibi ve makineleriyle çalışmalara başladı. İlk etapta tel kafes çalışmasının yapıldığı alanda temizleme ve bariyer çalışması da yapılacak. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, belediye karşısındaki alanda başlayan çalışmaların Karşıyaka Mahallesi Afet Önleyici Proje kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek "Bu projemiz 2 milyon 911 bin liraya ihale edildi. Çalışmalarımız Kasım ayı başında başladı. Bu ayın sonuna kadar ya da önümüzdeki ayın başlarında bu çalışmamızı bitireceğiz" dedi.

5 BİN METREKARE TEL KAFES

Çalışmanın üç aşamadan oluştuğunu ifade eden Bayrak, "Birinci aşama örtüleme, ikinci aşama temizleme ve üçüncü aşama da bariyer kurmadır. Birinci aşamada tel kafes çalışmalarımız devam ediyor. İkinci aşamada ise yüzeyde parçalanmış olan ve akmaya müsait olan kayalar temizlenecek. Üçüncü aşamada ise bariyer kurma yapılacak. Akma ihtimali olan kayalar önüne bariyer kurarak birinci aşamada yaptığımız örtüleme işlemini yapacağız" şeklinde konuştu. Çalışma yapılan alanda geçmişte sık sık kaya düşmesi yaşandığını dile getiren Bayrak, "Bu alanda üç yıl önce meydana gelen kaya düşmesi olayı iki vatandaşımızın yaralanmasına, kamuya ait bir araçta da maddi hasara neden olmuştu. Hem geçmişte yaşanılan bu olay hem de kaya düşme riskinin hala sürmesinden dolayı bu çalışmayı yapmayı planladık. Şu anda da çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Alanda 5 bin metrekare tel kafesle örtüleme yapılacağını kaydeden Bayrak, "Gümüşhane-Erzurum Karayolunun Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir kilometre uzunluğundaki karayolu güzergahında çalışma yapılacak. Bu bir kilometre uzunluğundaki alanda 3-5 metreküp büyüklüğündeki kayaları tutacak bariyerlerimiz de olacak. Son aşamada da akmaya müsait kayalar var ise bunlara da örtüleme sistemi uygulanacak" diye konuştu.

ULAŞIM TEK TARAFLI SAĞLANIYOR

Gümüşhane kent merkezinde bu alanda üç büyük projelerinin olduğunu belirten Bayrak, Bağlarbaşı Mahallesi, Eskibağlar Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi kaya ıslah çalışmalarından Bağlarbaşı ve Eskibağlar Mahallesi projelerini tamamladıklarını sözlerine ekledi. Çalışma nedeniyle Gümüşhane-Erzurum karayolunda ulaşım zaman zaman kontrollü olarak tek taraflı sağlanıyor. 7 Nisan 2016 tarihinde çalışma yapılan bölgede bahar yağmurları nedeniyle gevşeyen kaya kütleleri dağı sarmalayan tel örgüleri koparıp büyük bir gürültüyle istinat duvarını da yıkarak park halindeki aracın üzerine düşmüş, otobüs durağının bitişiğinde meydana gelen olayda 2 kişi kayaların üzerlerine sıçraması sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.