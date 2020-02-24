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Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda yapılacak

Sivas Valiliği, İl Özel İdaresi, Türkiye Kayak Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "Dağ kayağı gençler-büyükler Türkiye Şampiyonası" yarışları yapılacak.

24.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:45Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda yapılacak
Valiliği, İl Özel İdaresi, Kayak Federasyonu ile Gençlik ve İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "Dağ kayağı gençler-büyükler Türkiye Şampiyonası" yarışları yapılacak.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde 26 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'da start alacak yarışlara çok sayıda erkek ve kız sporcu katılım sağlayacak. Yarışlar U16, U18, U20 ve +21 Senior kategorilerinde gerçekleştirilecek.

28 Şubat Cuma günü sona erecek olan kayak yarışlarında derece yapan takımlara kupa sporculara ise madalya takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yapılacak olan kayak yarışlarına katılacak ekiplere ve sporculara başarılar diledi. - SİVAS

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

Spor

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