Dağ Kayağının Yeni Adresi: Palandöken

Kaynak: AA

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken, dünyanın bir çok ülkesinde uzun yıllardır yapılan dağcılık ile kayak sporunu birleştiren dağ kayağının yeni adreslerinden oldu.Her yıl kış aylarında on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve şu sıralar tamamen karla kaplı olan Erzurum'daki Palandöken Dağı ve kayak merkezi, son dönemde sportif anlamda önemli aktivitelere de ev sahipliği yapmaya başladı.Özellikle dağcılık ile kayak sporunu birleştiren ve "tur kayağı" olarak da bilinen dağ kayağı yapmak için bölgeye gelen misafirler, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ile antrenör Yıldırım Beyazıt Öztürk nezaretinde Palandöken'in zirvelerine tırmanıyor.Tekin ve Öztürk ile 3200 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın Ejder Tepesi ile etrafındaki tepelere tırmanışlar yapan misafirler, ardından zirveden kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.Antrenör Mustafa Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ileri seviyede kayak teknikleri ile kış dağcılığı bilgi ve tecrübelerinin bir araya gelmesiyle yapılan dağ kayağının popülaritesini her geçen gün artırdığını belirtti.Dağ kayağının herhangi bir mekanik tesis, kar aracı ya da helikoptere ihtiyaç olmadan, kimsenin kullanmadığı yamaçlarda yapılan tırmanışın ardından gerçekleştirilen kayak türü olduğunu aktaran Tekin, şöyle devam etti:"Dağ kayağı, TDF'nin bir alt branşı konumundadır ve Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'na (ISMF) bağlı bir disiplindir. Uzun yıllardan beri başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada yarışmaları düzenlenen bu sporun ülkemizde yarış anlamındaki geçmişi 10 yıla yakındır. Son yıllarda ülkemizde her geçen gün daha fazla sporcu tarafından yapılmaya başlanan dağ kayağı branşı olimpik bir branş olma yolunda hızla yol almaktadır."Tekin, dağ kayağının sporcu ve yarışmacılar haricinde önemli bir turistik organizasyon ve performans hobisi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Özgürce kayak yapmak için ülkemize gelen turistler dağlarımızı ve kar kalitemizi tatminkar bulmaktadır. Bölgemiz dağ kayağı konusunda oldukça zengin bir konuma sahiptir. Kaçkar Dağları, Ağrı Dağı, Van Gölü çevresindeki dağlar, Munzur Dağları ve Erzurum çevresindeki birbirinden güzel dağlar, kayakseverlerin tercih ettikleri parkurlardır."Bu spor için Erzurum'un önemine işaret eden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye'de dağ kayağı branşının sporculuk ve hobi anlamında yapıldığı en aktif il Erzurum'dur. Kış aylarında Palandöken'de her hafta sonu dağ kayağı yapan birilerini görmek oldukça sıradandır. TDF'den alınan destek ve ilimizdeki elverişli ve özendirici kitle sayesinde dağ kayağı branşı katlanarak büyümektedir. Erzurum kent merkezinin dağlara yakın olması bir çok doğa sporunda olduğu gibi dağ kayağında da ulaşım kolaylığı sayesinde herkesin yapabileceği ortamı doğurmaktadır."