Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.

02.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:15
Antalya'nın Akseki ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.
Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların korunması için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç ve insan yoğunlunun azaldığı alanlarda dağ keçilerinin görülmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Objektiflere, yavrularıyla rahatça dolaşan dağ keçileri yansıdı. Bir süre toplu halde görünen yaban keçileri, daha sonra alandan uzaklaştı. Dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Akseki, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen’e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Haberler
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››Dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: BURDUR Yurtlarda hummalı temizlik - Haber 18:32: Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 18:32: Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi - Haber 18:32: Antalya ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı - Haber 18:32: Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Haber 18:22: Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti - Haber 18:11: Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 13:11: İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı - Haberler 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor - Haberler