Haberler » 3. Sayfa » Dağ keçilerini vuran baba-oğul yakalandı, 50 bin TL ceza kesildi - Haberler

Dağ keçilerini vuran baba-oğul yakalandı, 50 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de Sorpiyan deresinde koruma altında bulunan 2 dağ keçisini vurup parçalara ayıran, baba ile oğlu ve onlara yardım eden 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

30.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:29 Dağ keçilerini vuran baba-oğul yakalandı, 50 bin TL ceza kesildi
'de Sorpiyan deresinde koruma altında bulunan 2 dağ keçisini vurup parçalara ayıran, baba ile oğlu ve onlara yardım eden 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan baba ile oğluna 50 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde devriye görevi yapan İlçe Komutanlığı ekipleri, Anıl köyü yolunda durumundan şüphelendikleri 62 AH 579 plakalı traktörü durdurdu. Ekipler, traktörü incelediğinde römorkta 1 dağ keçisinin ortadan ikiye kesildiğini, 1'inin de parçalanarak çuvala konulduğunu gördü. Bunun üzerine traktör sürücüsü K.A.T. ile araçta bulunan baba Mustafa ve oğlu Serhat Y., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden baba ile oğlu, dağ keçilerini Sorpiyan Deresi bölgesinde vurduklarını, traktör sahibinin de kendilerini alması için çağırdıklarını söylediği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından, dağ keçilerini vuran baba ile oğluna 50 bin TL para cezası kesildiği, onlara taşımada yardım eden sürücü hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi. - TUNCELİ

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
HIZIRR: açlıktan yoksulluktan kırılan afrikada bile insanlar dokunmuyor hayvanlara. demek yasak olmasa caydırıcılık olmasa bir günden yok edecekler.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:13   "Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın" - Haberler
11:12   Üniversiteli meddah "Osman Aga" sahnelerde - Haberler
11:04   Malatya'da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı - Haberler
11:00   ABD'de Yusuf Özgür'ü öldüren 2 saldırgan yakalandı - Haberler
10:59   (Özel) Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler - Haberler
10:47   Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
10:45   Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu - Haberler
10:36   Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar - Haberler
10:24   Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi? - Haberler
09:37   Aldığı otomobil başına dert oldu, firma hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
30.12.2019 11:18:37