Dağ Keçisine Önce Avcılar Sonra Köpekler Saldırdı

Tunceli
'de kaçak avcıların silahla vurup yaralaması sonrası köpeklerin de saldırısına uğrayan dağ keçisi kurtarılarak tedavi altına alındı. Mazgirt
ilçesine bağlı Kalearkası Mahallesi kırsalında bir dağ keçisi, bölgede kaçak olarak avlanan kişilerce silahla vurularak yaralandı.
Avcılardan yaralı halde mahalle merkezine doğru kaçıp gelen dağ keçisi, bu sırada mahalledeki köpeklerin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden duyarlı mahalle sakinleri de dağ keçisini köpeklerden kurtarıp Doğa Koruma ve Milli Parklar
Tunceli Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Mahalleye gelen görevliler de yaralı dağ keçisini teslim alarak kurumlarında tedavi altına aldı.
Yetkililer dağ keçisinin iyileşince tekrar doğal ortamına bırakılacağını belirtti.
Mazgirt,Tunceli
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:37